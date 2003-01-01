В России предложили учредить День государственности

В России может появиться новый памятный день.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день — День российской государственности, который будут отмечать 21 сентября. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Идея этого праздника принадлежит основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который называл 21 сентября Днем зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус.

Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября — это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперёд, — написал парламентарий.

Слуцкий отметил, что 21 сентября связано с несколькими важными событиями в истории России. В этот день отмечают победу на Куликовом поле в 1380 году, когда русские князья и народ объединились против общего врага. Также 21 сентября открыли памятник «Тысячелетие России» в Новгороде и празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.

