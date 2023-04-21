В России предложили ввести уголовное наказание за использование пальмового масла

Спикер Госдумы предложил привлекать к уголовной ответственности тех, кто использует пальмовое масло.
Необходимо ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло — фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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