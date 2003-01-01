В России предложили увеличить декретные выплаты

Эксперты считают, что рост выплат поможет повысить рождаемость в стране.

Старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов выступил с инициативой повысить пособия по уходу за детьми. Его работа была опубликована в журнале «Проблемы прогнозирования».

Сейчас при рождении второго ребенка выплачивают 40% от дохода в течение полутора лет. Ларионов предлагает увеличить эту сумму до 60% и продлить выплаты до 2,5 лет. Для третьего ребенка — 80% от дохода в течение трех лет. При этом выплаты на первого ребенка он предлагает снизить до 30%.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею, но отметила, что ее нужно тщательно просчитать. Она напомнила, что в последние годы социальные гарантии для семей с детьми уже расширялись. Например, многодетные матери теперь могут включать в страховой стаж до 15 лет ухода за детьми. В 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком составляет 69 тысяч рублей, минимальное — 9 тысяч. В феврале депутаты уже предлагали продлить оплачиваемый декрет до трех лет.