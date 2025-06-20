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В России предложили вернуть советскую систему 10-летнего обучения в школе

Новости. Общество
09:15, 15 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Власти продолжают искать варианты, чтобы молодые россияне раньше рожали детей, а не тратили время на получение образования.

С очередной инициативой по повышению рождаемости выступил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Свое мнение он высказал ТАСС. Он полагает, что возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, которая была в СССР, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка.

— Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше, — пояснил Рыбальченко, отметив, что сократить обучение в школе можно за счет года в начальной школе.

По словам члена Общественной палаты, оценить реальное влияние меры можно будет только через 10 лет после ее принятия.

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