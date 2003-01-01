В России предложили ввести маркировку мяса и колбасы

Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о введении обязательной маркировки мясных и колбасных изделий.

Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно предложению, маркировка будет вводиться поэтапно. С 1 марта 2026 года производители и продавцы должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 августа 2026 года планируется начать маркировку мясных продуктов, включая субпродукты и жир. С 1 октября 2026 года маркировка станет обязательной для колбасных изделий.

В министерстве считают, что это поможет сократить объем нелегальной продукции на рынке. Потребители смогут проверять легальность товара с помощью смартфона.

В пояснительной записке к проекту постановления приводятся данные национального исследовательского института «Высшая школа экономики». По данным института, доля незаконного оборота мясных изделий в 2024 году достигала 18%.

Перед введением обязательной маркировки планируется провести добровольный эксперимент, где производители смогут бесплатно протестировать систему. Проект постановления еще не утвержден правительством.

Напомним, ранее в России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных.