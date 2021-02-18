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В России предложили ввести новый праздник

Новости. Общество
19:10, 18 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил 7 апреля учредить новый праздник.

Султан Хамзаев предложил учредить День здорового образа жизни и отмечать его 7 апреля, предоставив всем выходной.

Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан — идее, которая необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.

По сути, как отметил Хамзаев, сегодня мы можем говорить, что ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

"В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом", — говорится в тексте обращения.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.

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Комментарии

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кир
2021-02-18 20:46:20
Никто не мешает пешком ходить 5-6 километров. Праздник ещё один не нужен полудиким племенам. У них безответственная каждодневная жизнь и так является праздником.
Андрей Дубенский
2021-02-18 20:41:09
Ну хоть не День победы какого-нибудь российского оружия... что очень странно в этой части света.
dimchik19725
2021-02-18 19:40:48
80% населения страны тогда после работы 6 апреля в алкомаркеты пойдут, а 7 апреля будут заниматься лечебной физкультурой для головы:)
Неравнодушный
2021-02-18 19:21:08
Совсем сопьются, с таким количеством праздников.
Гость
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