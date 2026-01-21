В России предложили ввести плату за каждую попытку сдачи экзамена на водительские права

В Общественной палате РФ обсудили предложение взимать государственную пошлину не только за выдачу водительского удостоверения, но и за каждую попытку сдачи экзамена в ГИБДД.
Инициатором выступил член комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимира Коробчака, сказанные на дискуссионной площадке «Стандарты и инновации в подготовке водителей транспортных средств» в ОП. Он считает, что это повысит дисциплину среди кандидатов и принесёт дополнительный доход государству.
По его мнению, такая мера заставит будущих водителей ответственнее подходить к подготовке:
Три, четыре, пять раз будет сдавать — будет платить госпошлину. Это и государству доход, и кандидата в водители будет дисциплинировать — он будет серьезнее относиться к подготовке к экзамену, — пояснил Коробчак.
Предложение будет включено в рекомендации, которые Общественная палата направит в профильные министерства и ведомства для рассмотрения.
В настоящее время за получение национального водительского удостоверения взимается госпошлина в размере 4 000 рублей (6 000 рублей — за права с электронным носителем). За международные права необходимо заплатить 3 200 рублей.
Ранее мы сообщали, что с 1 марта в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах.