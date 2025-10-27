В России предложили ввести «шведский стол» в школах

Ирина Филатова, депутат Госдумы, направила обращение в Роспотребнадзор о введении "шведского стола" в учебных заведениях.

Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) выступила с инициативой изменить систему питания в российских школах. В обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой она предложила рассмотреть возможность внедрения формата «шведский стол».

По словам Филатовой, такое решение, доказавшее свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов, позволит учесть вкусовые предпочтения детей. Она отметила, что текущее питание в образовательных учреждениях часто формально соответствует нормативам, но не нравится ученикам, сообщает РИА Новости.

— Прошу вас рассмотреть возможность реализации следующих мер… рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов, — сказано в обращении депутата к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.Кроме того, депутат предложила разработать обновленные технологические карты и меню, ориентированные на современные вкусы детей, а также усилить контроль работы бракеражных комиссий.

— Усилить контроль за реальной, а не формальной, работой бракеражных комиссий, обязав их проводить ежедневную оценку вкусовых качеств с фиксацией результатов и принятых мер, — предлагается в документе.

