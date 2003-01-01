В России предложили выплачивать отцовский капитал

Семьям, где трое и более детей родились в одном браке, предложили выдавать отцовский капитал.

Выплату стоит сделать федеральной, а ее размер должен превышать 1 млн рублей, считает председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его слова цитирует ТАСС.

— Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца, — сказал эксперт.

Важно поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми, считает Романченко.

Варианты использования отцовской выплаты должны быть такими же, как и у материнского капитала. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (для семей с низким доходом), товары и услуги для детей инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.

Он обратил внимание, что нередко третьи и последующие дети рождаются не в первой, а в последующих семьях. «В этом смысле отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы. Это значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — подчеркнул председатель комиссии ОП РФ.

Напомним, сейчас материнский капитал вручается только на первого и второго ребенка. При рождении третьего выдается земельный участок. А вот за четвертого и последующих детей родителей никак не поощряют.

Ранее в Госдуме предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей.