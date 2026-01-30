РЕКЛАМА
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

00:10

Станция переливания крови рассказала о потребности в разных резус-факторах

23:32

В результате ДТП на трассе «Кола» погибли два человека, ребёнок госпитализирован

22:46

22:20

В России предложили запретить арестовывать имущество должников при долге менее 10 тысяч рублей

22:02

«Для меня это большой урок»: благодаря помощи жителей Карелии «Пилигрим» собрал средства на налоги

21:02

16-летняя пьяная девушка ударила ножом мужчину в одном из городов Карелии

20:02

Канадские визовые центры в России прекратили прием документов для оформления виз

19:31

В Карелии начали принимать заявления по «гаражной» и «дачной» амнистиям

19:17

Карельские ученые обнаружили древнее землетрясение в Пудожском районе

19:01

Кукурузу сомнительного качества завезли в Карелию из Тамбовской области

18:46

Педагоги Карелии проходят квесты, ведут открытые уроки и обмениваются опытом на форуме «Ключ к успеху»

18:16

Суд обязал снести незаконную баню на берегу озера в Карелии

18:02

В России предложили ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц

17:32

Главный внештатный терапевт Карелии предупреждает: «третья» по смертности болезнь маскируется под обычную усталость

17:16

Местами до -32°С: прогноз погоды на 31 января

17:02

Продавец шавермы выплатит 90 тысяч рублей отравившимся жителям Сегежи

16:54

Квартиру по системе трейд-ин можно купить в любом жилом комплексе «Баренц Групп»

16:48

Женщина с тремя ножами пыталась пройти в УФССП Карелии

16:42

Баскетбольный турнир памяти легендарного тренера пройдет в Беломорске в 30-й раз

16:32

Строительство онкологического центра в Петрозаводске начнётся в 2027 году

16:22

В Карелии после ДТП произошел розлив 500 литров дизельного топлива

16:07

Для петрозаводчан, желающих бросить курить, доступны бесплатные консультации пульмонолога

15:52

Росприроднадзор требует с Прионежского района 15 млн рублей за ущерб почвам

15:42

С идеей школьного путешествия из Москвы во Владивосток выступила Общественная палата России

15:27

На ремонт коммунальных сетей в Карелии направят 285 млн рублей

15:12

Спортсменка из Карелии выиграла золото на соревнованиях по конькобежному спорту

15:02

В Заозерье потушили пожар на электроподстанции

14:50

Жителя Петрозаводска отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде

14:44

Частная медицина в России растёт за счёт небольших центров

14:28

Блогер из Карелии отправится в колонию за оскорбление полицейских

14:12

Единый рейтинг автошкол начнет работу в мае 2026 года

14:02

Суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината

13:51

В ходе спецоперации погиб молодой житель Карелии Андрей Певгонен

13:40

Объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы

13:32

Школа ледовых скульпторов открылась в Петрозаводске

13:24

В Петрозаводске мужчина находил чужие банковские карты и покупал на них продукты

13:05

Звезды российского спорта примут участие в фестивале «Гиперборея - 2026»

12:46

Огромный астероид летит к Луне

12:32

Пенсионеры в Сегеже освоили «умственный фитнес»

12:17

Жительницу Олонца оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу паленой водки

11:59

Осужденный в Карелии получил 231 взыскание за полгода жизни в колонии-поселении

11:28

Три популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске на следующей неделе

11:14

Поезд Деда Мороза вернулся в Карелию

11:01

Жителя Карелии обманули на миллион рублей

10:46

Четыре автомобиля эвакуировали на штрафстоянку в Петрозаводске

10:31

Карелия попала в число регионов с высокими сугробами

10:11

Минздрав: «Ограничения продажи алкоголя способствуют снижению смертности от болезней сердца и сосудов»

09:54

Жительница Карелии обокрала мужчину, который пригласил ее в гости

09:38

Самозанятые получили право на больничные

09:22

Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей

08:58

Срок приема заявок на ЕГЭ продлен

08:39

Передвижной маммограф начинает работу в отдалённых посёлках Карелии

08:23

В Калевальском районе россиянин незаконно пересёк границу со стороны Финляндии

08:00

В Сегежском округе похоронили погибшего на СВО Алекса Кузьмина

07:41

Новые освещённые участки появились на дорогах в Карелии

07:22

Названы самые востребованные сферы бизнеса в Петрозаводске

07:03

Водителя без ОСАГО отстранили от управления авто в центре Петрозаводска

06:42

Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету

00:13
В России предложили запретить арестовывать имущество должников при долге менее 10 тысяч рублей
30 января, 22:02 Общество
Министерство юстиции разработало законопроект, повышающий минимальную сумму долга для наложения ареста на имущество с 3 до 10 тысяч рублей.

фото: © Столица на Онего

Министерство юстиции предложило увеличить минимальный долг, при котором на имущество должников смогут наложить арест. Документ направлен на создание «справедливых условий» в исполнительном производстве и защиту прав граждан.

Арест имущества будет возможен только при долге свыше 10 000 рублей (сейчас сумма — 3 000 рублей) и накладываться строго на сумму, необходимую для погашения долга, а не на всё имущество или счета должника.

В таком случае не произойдет ситуации, когда аресту подвергают все счета должника.

Также судебные приставы будут в первую очередь запрашивать данные о счетах должника у налоговых органов, и только при необходимости — у банков и других кредитных организаций.

По мнению Минюста, это исключит ситуации, когда при небольшой задолженности у граждан блокируются все счета или накладывается запрет на регистрационные действия в отношении всего имущества.

Напомним, судебные приставы в России имеют право арестовать имущество должника при сумме долга свыше 3000 рублей. При этом изъятое имущество можно вернуть, вовремя погасив задолженность.

 

