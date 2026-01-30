Напомним , судебные приставы в России имеют право арестовать имущество должника при сумме долга свыше 3000 рублей. При этом изъятое имущество можно вернуть, вовремя погасив задолженность.

По мнению Минюста, это исключит ситуации, когда при небольшой задолженности у граждан блокируются все счета или накладывается запрет на регистрационные действия в отношении всего имущества.

Также судебные приставы будут в первую очередь запрашивать данные о счетах должника у налоговых органов, и только при необходимости — у банков и других кредитных организаций.

В таком случае не произойдет ситуации, когда аресту подвергают все счета должника.

Арест имущества будет возможен только при долге свыше 10 000 рублей (сейчас сумма — 3 000 рублей) и накладываться строго на сумму, необходимую для погашения долга, а не на всё имущество или счета должника.

Министерство юстиции предложило увеличить минимальный долг, при котором на имущество должников смогут наложить арест. Документ направлен на создание «справедливых условий» в исполнительном производстве и защиту прав граждан.

Министерство юстиции разработало законопроект, повышающий минимальную сумму долга для наложения ареста на имущество с 3 до 10 тысяч рублей.

В России предложили запретить арестовывать имущество должников при долге менее 10 тысяч рублей

