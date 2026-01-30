В России предложили запретить арестовывать имущество должников при долге менее 10 тысяч рублей

Министерство юстиции разработало законопроект, повышающий минимальную сумму долга для наложения ареста на имущество с 3 до 10 тысяч рублей.
Министерство юстиции предложило увеличить минимальный долг, при котором на имущество должников смогут наложить арест. Документ направлен на создание «справедливых условий» в исполнительном производстве и защиту прав граждан.
Арест имущества будет возможен только при долге свыше 10 000 рублей (сейчас сумма — 3 000 рублей) и накладываться строго на сумму, необходимую для погашения долга, а не на всё имущество или счета должника.
В таком случае не произойдет ситуации, когда аресту подвергают все счета должника.
Также судебные приставы будут в первую очередь запрашивать данные о счетах должника у налоговых органов, и только при необходимости — у банков и других кредитных организаций.
По мнению Минюста, это исключит ситуации, когда при небольшой задолженности у граждан блокируются все счета или накладывается запрет на регистрационные действия в отношении всего имущества.
Напомним, судебные приставы в России имеют право арестовать имущество должника при сумме долга свыше 3000 рублей. При этом изъятое имущество можно вернуть, вовремя погасив задолженность.