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В России предложили запретить фейерверки в общественных местах и вблизи жилых домов

Новости. Общество
22:00, 21 Декабря 2023
фото: © lifeforstock / Freepik

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Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска фейерверков в любых местах, кроме специально оборудованных площадок, а в некоторых регионов запретить их полностью.

Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах.

«Я думаю, совершенно правильным запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях. Тем более, считаю, абсолютно оправданным на время проведения спецоперации введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах. Жителям должно быть спокойно», — сказала РИА Новости депутат от ЕР Тамара Фролова.

Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что «проходит специальная военная операция, и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов, петард и прочее».

«Что касается салютов, громких взрывов, следовало бы в отдельных регионах вообще запретить, да и в Москве», — сказал он РИА Новости.

В других же регионах, по мнению парламентариев, для запуска пиротехники должны использоваться специальные площадки с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка, как это уже практикуется в ряде крупных городов.

«Такая практика, на мой взгляд, должна распространяться по всей территории России. Вот именно тогда каждый запущенный фейерверк будет, действительно, приносить радость», — сказала Фролова.

Депутаты напомнили о том, что из-за нарушений техники безопасности запуск праздничных салютов и петард могут превратиться в трагедию. «Мы знаем множество случаев, когда применение несертифицированной пиротехники приводило к травмам и наносило непоправимый вред жизни и здоровью, провоцировало пожары, что, конечно же, недопустимо», — сказала Фролова.

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