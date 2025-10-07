В России представлен новый туристический автобус КамАЗ на газомоторном топливе

В Санкт-Петербурге состоялась презентация нового туристического автобуса КамАЗ-52229, представляющего новейшее поколение линейки А5.
Туристический автобус КАМАЗ-52229 на КПГ демонстрируется впервые. Новинка была разработана инженерами «КАМАЗа» в сотрудничестве со специалистами ПАО «Газпром». Об этом рассказывает пресс-служба КАМАЗа.
Транспортное средство, работающее на сжиженном природном газе, способно проходить до 500 километров без дозаправки. Автобус рассчитан на 47 пассажиров и оснащен для их комфорта системами климат-контроля, кухонным блоком, холодильником и даже туалетом. Есть багажное отделение объёмом не менее трёх кубических метров, при этом ручную кладь также можно размещать на полках над сиденьями, поэтому у пассажиров есть постоянный доступ к личным вещам.
Каждое пассажирское кресло оборудовано индивидуальным сервисным блоком, подлокотниками, откидным столиком, розеткой для зарядки устройств и датчиком ремня безопасности. Для повышения безопасности и удобства управления автобус получил систему помощи водителю и видеонаблюдение.
За движение автобуса отвечает газовый двигатель КамАЗ мощностью 320 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Запас хода обеспечивают газовые баллоны общим объемом 1110 литров, расположенные на крыше. Для повышения безопасности установлены датчики утечки газа в моторном отсеке, в месте газовых баллонов и в отсеке ПЖГ.