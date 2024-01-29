В России принят закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о лишении имущества за дискредитацию ВС России.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом, как пишет Лента.ру, стало известно по итогам заседания нижней палаты парламента, трансляция которого доступна на сайте «Дума ТВ».

В пояснительной записке к проекту говорится, что Уголовный кодекс (УК) России предлагается дополнить предусматривающим конфискацию имущества механизмом для того, чтобы пресекать финансирование преступление и иной деятельности, которые направлены против безопасности России.

Ранее в нижней палате парламента, объясняя идею о конфискации имущества, заявили, что для нарушителей она будет справедливым наказанием.

«У каждого из них был выбор — поступить по совести, остаться со своей Родиной в трудную минуту, быть с народом, с нашей армией — или трусливо сбежать. И не просто сбежать, а открыто выступить на стороне противника», — сказал один из соавторов проекта закона Василий Пискарев.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, в законе не идет речь о наказании, которое использовалось в СССР. «У нас есть конфискация как механизм уголовно-правового воздействия, когда человек использовал технику какую-то при правонарушении… Вот это будет конфисковано. А есть мера как наказание, советская конфискация. В этом законе ее нет», — пояснил депутат.