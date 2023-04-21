В России принят закон о призыве осужденных на военную службу

Госдума приняла закон о военной службе по контракту для осужденных и ограниченно годных.

Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту. Об этом сообщают РИА Новости.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты также одобрили ряд поправок. Речь идет о конкретизации составов преступлений, за которые осужденные не смогут поступить на службу по контракту. К таким правонарушениям предлагается отнести:

диверсии, содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения для этого;

незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами;

призывы к осуществлению террористической деятельности;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе изнасилование.

Кроме того, согласно поправкам, заключать контракты в периоды мобилизации и военного времени смогут и ограниченно годные граждане. Также для мужчин установили предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.

Помимо этого, поправки зафиксировали возможность заключения договора независимо от пребывания в запасе. Это позволит поступить на военную службу мужчинам, проживающим в новых российских регионах.

Нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении 14 июня. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.