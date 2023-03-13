В России принят закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Об этом пишет ТАСС.
Сейчас ответственность предусмотрена только за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. Поправки распространяют действие статьи 280.3 УК РФ и на добровольческие формирования.
В действующей редакции, за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, максимально грозит до трех лет лишения свободы. Принятый Думой закон увеличивает этот срок до пяти лет лишения свободы. Также увеличивается до семи лет лишения свободы максимально возможное наказание в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам. Сейчас оно установлено на уровне до пяти лет лишения свободы.
Закон также распространяет на добровольческие формирования действие статьи 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Принятый Думой закон предусматривает, что аналогичная ответственность будет применяться и в случае распространения фейков о добровольческих формированиях.
Указанные поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за неоднократное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и к специальным грузам, охраной которых занимается Росгвардия. Сейчас статья 215.4 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание только за незаконное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством РФ о ведомственной или государственной охране, совершенное неоднократно. За подобные нарушения может грозить штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.
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