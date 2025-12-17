В России принят закон в поддержку самозанятых таксистов

Приняты поправки, которые позволят самозанятым водителям такси продолжить работу при определенных условиях.
Региональная квота для таких водителей составит 25% от общего числа легковых такси, зарегистрированных в реестре субъекта РФ на начало календарного года, сообщает предсетатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
По новым принятым поправкам, водитель сможет быть включен в квоту при соблюдении двух ключевых условий:
— Транспортное средство должно находиться в собственности владельца более 6 месяцев;
— Автомобиль должен использоваться для работы без привлечения третьих лиц (только собственником-самозанятым).
Напомним, с 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси — требование к перевозчикам использовать автомобили, произведенные в России или имеющие высокий процент российских комплектующих, согласно бальной системе Минпромторга.
Закон принят с учетом многочисленных обращений и обратной связи от самих самозанятых и призван обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение 7 лет.
Ранее мы сообщали, что Минпромторг РФ готовит список автомобилей для использования в такси.