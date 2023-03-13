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В России принят законопроект об исключительном способе доставки пенсий

Новости. Общество
22:00, 14 Марта 2023
фото: informugra.ru

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Госдума приняла закон об исключительном праве доставки пенсии, выплачиваемых наличными.

Как пишет ТАСС, Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами.

В закон «О страховых пенсиях» вводится норма, согласно которой доставка пенсий наличными денежными средствами будет осуществляться исключительно организациями федеральной почтовой связи. Эта норма должна вступить в силу с 1 мая 2023 года.

Как отметил ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволит минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности.

По словам парламентария, сегодня 11,9 млн человек получают пенсию наличными, а не через банк, из них 10,4 млн (87%) обслуживаются почтой. Остальным 1,5 млн пенсионерам пенсию приносят альтернативные доставщики, «забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты», отметил депутат.

По его словам, социальная нагрузка по «доставке пенсий в труднодоступные населенные пункты остается на господрядчике». Кроме того, в случае ЧС, в том числе наводнений, «альтернативщики просто исчезали, ведь это зачастую ООО с уставным капиталом до 10 тыс. рублей, тогда почте приходилось брать эти обязательства на себя», подчеркнул депутат.

Кроме того, принятым законом закрепляется отмена идентификации физлиц при почтовых переводах до 15 тыс. рублей, за исключением случаев, если у работников почты возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

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