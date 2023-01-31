В России приостановлен прием заявлений на загранпаспорт нового образца

«Госуслуги» с 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца.

На портале госуслуг временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации, пишут РИА Новости.

«Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен», — говорится на странице, выпадающей по запросу на оформление соответствующего документа.

Уточняется, что если пользователь уже подал заявку на получение загранпаспорта нового образца через «Госуслуги», следует дождаться ответа с инструкциями от ведомства.

Заявитель также может пойти в подразделение по вопросам миграции по месту оформления документа.

Жителей регионов начали предупреждать о ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны «Гознака». Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.

В Минпромторге заявили, что производство чипов для паспортов не приостанавливалось, отгрузки новых партий продолжаются, а приостановка в выдаче документов связана с «донастройкой некоторых процессов» на предприятиях ГК «Микрон».

Компания «Гознак» рассчитывает, что ритмичность производства в условиях повышенного объема заявок на такие паспорта восстановится в течение месяца после завершения работ на «Микроне».

Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.