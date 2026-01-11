В России приставы смогут забрать изъять имущество при сумме долга 3000 рублей

Судебные приставы в России имеют право арестовать имущество должника при сумме долга свыше 3000 рублей. При этом изъятое имущество можно вернуть, вовремя погасив задолженность.
Федеральная служба судебных приставов может арестовывать имущество должника при долге, превышающем 3000 рублей, сообщил «РИА Новости» председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.
— Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество, по общему правилу, возможно от этой суммы, — рассказал он.
При этом если должник принимает решение погасить долг в добровольном порядке, а его имущество, арестованное судебными приставами, ещё не было реализовано, то это имущество подлежит возврату его владельцу.
В случае, если должник не воспользуется правом добровольно погасить задолженность, к основной сумме долга будет добавлен исполнительский сбор. Его размер составляет 12% от взыскиваемой суммы.
Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое налагается на должника судебным приставом при невыполнении им требований исполнительного документа в установленный срок. Это штраф за несвоевременную оплату долга, который не меняет размер основного долга.
