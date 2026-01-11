В России приставы смогут забрать изъять имущество при сумме долга 3000 рублей

При этом если должник принимает решение погасить долг в добровольном порядке, а его имущество, арестованное судебными приставами, ещё не было реализовано, то это имущество подлежит возврату его владельцу. В случае, если должник не воспользуется правом добровольно погасить задолженность, к основной сумме долга будет добавлен исполнительский сбор. Его размер составляет 12% от взыскиваемой суммы. Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое налагается на должника судебным приставом при невыполнении им требований исполнительного документа в установленный срок. Это штраф за несвоевременную оплату долга, который не меняет размер основного долга.

— Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество, по общему правилу, возможно от этой суммы, — рассказал он.

Судебные приставы в России имеют право арестовать имущество должника при сумме долга свыше 3000 рублей. При этом изъятое имущество можно вернуть, вовремя погасив задолженность.

