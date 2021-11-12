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В России продлили действие правил профилактики коронавируса до 2024 года

Новости. Общество
20:30, 17 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года.

По информации ТАСС, соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024"», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу 17 ноября.

Документ также разрешает гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией или прошедшим полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания. Исследование на коронавирусную инфекцию, согласно документу, следует проводить на 10–12 день после контакта с больным.

Кроме того, постановлением вносятся изменения в подпункт, касающийся лабораторных исследований на коронавирус. Теперь к приоритету первого уровня добавлены лица с диагнозом‚ «острая респираторная вирусная инфекция» и «грипп».

Напомним, ранее Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ в условиях пандемии коронавируса также до 2024 года.

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Комментарии

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Полезный
2021-11-17 21:21:48
Да пофиг. Дарвин прав.
кир
2021-11-17 20:36:09
Не было печали.
Гость
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