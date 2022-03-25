В России продлили кэшбек для детского отдыха

Федеральные власти увеличат финансирование программы возврата половины стоимости путевки для детей.

Правительство России продлило действие кэшбека для детского отдыха. Речь идет о возврате половины стоимости путевки для детей. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, программа оказалась очень востребованной родителями, и в этом году федеральные власти увеличат ее финансирование.

«Теперь ее возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тысяч ребят. Для этого направим 7,5 миллиарда рублей», — заявил Мишустин на заседании российского кабинета министров.

Как сообщил глава федерального правительства, программа заработает 31 марта, чтобы родители могли спокойно подготовиться и заблаговременно выбрать для своего ребёнка место отдыха.