Продажи зарубежных лекарств в России продлены до конца 2027 года

Особый порядок поставки в аптеки и медучрежления России арегистрированных иностранных лекарственных препаратов продлён с небольшими поправками.
Порядок разрешает продажу зарубежных лекарств в оригинальной иностранной упаковке, но с обязательным условием: на ней должна быть наклеена этикетка с информацией на русском языке, сообщает Правительство РФ.
Решение о возможности применения особого порядка реализации конкретных иностранных препаратов принимает специальная межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы
Ранее Правительство уже продлевало упрощённые процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий.
Напомним, Правительство РФ исключило из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов