В Центробанке не видят возможности либерализации валютных отношений.

В России продлят ограничения на снятие со счетов наличной валюты. Как пишут «Ведомости», об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время общения с журналистами на уральском форуме, посвященном кибербезопасности в финансах. По словам Набиуллиной, в Центробанке не видят возможности либерализации валютных отношений.

Председатель Банка России напомнила, что жесткие валютные ограничения были введены в стране весной 2022 года, но по мере стабилизации финансовой ситуации часть из них была снята. Основанием для этих ограничений стало прекращение ввоза валюты в страну, и, как призналась Набиуллина, ситуация осталась прежней. Правда, глава Центробанка допустила, что в марте ограничение на снятие наличной валюты будет продлено «с некоторыми видоизменениями».