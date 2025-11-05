Следующая короткая рабочая неделя в России будет длиннее этой

С понедельника, 5 ноября, в России началась короткая рабочая неделя, которая продлится три дня — до 7 ноября включительно. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в конце декабря.
В России продолжается короткая рабочая неделя, которая продлится со среды, 5 ноября, по пятницу, 7 ноября. Об этом информирует Минтруд России.
Эта рабочая неделя станет не последней в уходящем году. В конце декабря россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя: на работу предстоит выйти всего на два дня — 29 и 30 декабря.
Вслед за этим начнутся новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.
Полный график выходных и праздничных дней на следующий год можно посмотреть с официального ресурса Правительства РФ:
Напомним, Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.