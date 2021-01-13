В России продолжается рост количества смертей от COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 570 смертей пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 24 763 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 495 816 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 882 044 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 956 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 570 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 63 940 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 95 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделана 465 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 14 января остаются 611 704 человека.