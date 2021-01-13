Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура нашла в Петрозаводске опасную теплосеть 5
13.01.2021 18:20
Говорящий пес живет в Карелии (ВИДЕО)
13.01.2021 16:07
В Управлении по туризму Карелии сменился руководитель 17
13.01.2021 14:25
"Все зависит от вакцинации" 3
Сегодня 10:45
Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства
13.01.2021 19:40

В России продолжается рост количества смертей от COVID-19

Новости. Происшествия
12:10, 14 Января 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

За последние сутки в России зарегистрировано 570 смертей пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 24 763 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 495 816 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 882 044 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 27 956 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 570 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 63 940 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 95 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделана 465 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 14 января остаются 611 704 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:30
Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Аналитика

Сегодня 11:45
Тема недели
Судья в отставке, взяточник на свободе
Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.
"Все зависит от вакцинации" 3
Сегодня 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 8
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»