В России прогнозируют сильное похолодание

Приближении аномальных морозов на европейскую территорию страны. Похолодание, которое начнется 23 декабря, затронет большинство регионов, где температура опустится на 7–20 градусов ниже климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «ТАСС», что похолодание коснется всю европейскую Россию, а в отдельных регионах температура может достичь минус 45 градусов:



— Северо-Западный федеральный округ: в Архангельской области ожидается –25…–31 °C (на 8–15 °C ниже нормы). В Республике Коми морозы усилятся до –31…–39 °C (на 10–17 °C холоднее обычного);



— Центральный федеральный округ: в Костромской области 23–24 декабря температура составит –21…–23 °C, что на 8–11 °C ниже нормы;



— Приволжский федеральный округ: практически повсеместно температура будет на 7–16 °C ниже нормы. В Кировской области ожидается до –29 °C, в Пермском крае — до –31 °C;



— Урал и Сибирь: На Урале прогнозируется –30…–45 °C (на 11–20 °C ниже нормы). В северных районах Сибири температура опустится до –40…–47 °C, в Омской области — до –39 °C, в Новосибирской — до –35 °C. В Иркутской области ожидается –39…–42 °C;



— Дальний Восток: В Якутии температура достигнет –48…–54 °C. В Хабаровском крае прогнозируется –42…–45 °C, в Бурятии — –33…–39 °C.



Это очень холодная погода, — отметил Роман Вильфанд.

Ранее мы сообщали, что морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря.