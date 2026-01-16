РЕКЛАМА
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59
Администрация Петрозаводска заявила о снижении жалоб на коммунальные службы

16:01

Автобус съехал в кювет на трассе в Карелии

15:31

«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей

15:01

В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

14:21

Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

13:31

Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии

12:41

Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Сегежи

12:01

Трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже

11:31

Карельские синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь

11:01

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Петрозаводске

10:31

Прокуратура Сегежского округа проведёт «горячую линию» по вопросам ЖКХ

10:01

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав семьи с ребёнком-инвалидом в Карелии

09:20

Спасатели измерили толщину льда в Петрозаводской губе Онежского озера

09:00

25 свадеб сыграли в карельских тюрьмах в прошлом году

08:30

Ученые рассказали, что скрыто под льдами Антарктиды

00:06

Чем запомнился этот день

22:20

Названо предельное время ожидания приема в поликлинике

22:02

Еще два снегохода с рыбаками провалились под лед в Онежском озере

20:59

Житель Суоярви зарезал знакомую в ходе застолья

20:32

Для школьника из Видан решили вопрос с подвозом и угрозой волков

20:25

В первый рейс отправился автобус «Петрозаводск-Гирвас»

20:00

Более 10 тысяч тонн снега вывезли из Петрозаводска с начала 2026 года

19:33

Трое немецких туристов на снегоступах «из любопытства» пересекли границы Финляндии и России

19:01

Жителя Медвежьегорска будут судить за рубку сухостоя

18:43

В российский прокат вышла спортивная драма «Марти Великолепный»

18:30

В России пациенты с диабетом и гипертонией получат бесплатные приборы для контроля здоровья

18:02

К Онежским петроглифам можно будет добраться по суше

17:43

Снег, гололёд и до -13°С: какую погоду обещают в Карелии 17 января

17:31

Фольклорный ансамбль музея-заповедника «Кижи» удостоен высокого звания

17:14

Мужчина утонул во время рыбалки на Онежском озере

16:52

Туристический налог в Карелии хотят взимать и с гостевых домов

16:51

Две иномарки столкнулись в центре Петрозаводска — есть пострадавшие

16:42

В Петрозаводске ушла из жизни ветеринар Ольга Ильина

16:28

Легкоатлеты из Карелии завоевали первенство и чемпионат Северо-Запада

16:15

Стало известно, будет ли салют на юбилейной «Гиперборее»

16:05

Жители Ключевой в Петрозаводске вновь пожаловались на запах гари

15:55

Житель Медвежьегорска ударил ножом и едва не задушил приятеля в пылу ссоры

15:34

Прокуратура проводит проверку после аварии и отключения света и тепла в Сегеже

15:30

Фермерскую продукцию хотят включить в школьное меню

15:21

Сегежская ЦРБ подручными способами обеспечила свет и тепло для людей во время отключения электричества в городе

15:00

Названы самые популярные имена новорождённых в Карелии

14:36

Правительство России направит более 1,1 млрд рублей на программу «Земский учитель»

14:30

Жителю Карелии срочно нужна кровь для переливания

14:24

В Карелии студентка перевела 36 тысяч рублей «продавцу» iPhone и осталась без гаджета и денег

14:10

Россияне смогут узнать об ограничении выезда из страны, а также своих долгах в боте «Полина»

13:50

На Земле увеличится число магнитных бурь

13:35

Воздухоопорный купол спортивного комплекса «Спартак» в Петрозаводске вновь сдулся

13:22

Спортивный комплекс «Курган» закрыт на ближайшие выходные в Петрозаводске

13:07

Дом жительницы Медвежьегорска подключили к электричеству после вмешательства УФАС

12:52

Многодетным мамам с пятью и более детьми пересчитают пенсию

12:39

В Карелии вынесен приговор женщине за комментарии в Интернете

12:25

«Википедия» к юбилею опубликовала топ-25 самых популярных страниц

12:06

Россияне будут в обязательном порядке вести учёт своих домашних питомцев

11:50

В Карелии популярные радиостанции сделают перерыв в вещании

11:32

Гражданин Финляндии попытался незаконно пересечь границу с Россией

11:18

В Карелии суд взыскал излишне выплаченные суммы пенсии

11:02

В Петрозаводске сбили перебегавшего дорогу подростка

10:48

Обувь, мебель, бытовая техника и даже операция — петрозаводчане сделали подарки на Рождество подопечным центра «Попечение»

10:37

Названы самые читающие регионы России

10:28

Названы причина аварии и сроки возвращения тепла в дома и соцобъекты Сегежи

10:20

В Карелии мужчина может лишиться свободы за рубку трёх елей

10:15

Карельская спортсменка попала в топ-20 среди сильнейших лыжниц страны на Кубке России

09:52

Пожар уничтожил дом многодетной семьи в поселке Новая Вилга в Карелии

09:40

Ночью Сегежа оставалась без тепла и света

09:11

Пятерым российским туристам отказали во въезде в Финляндию на Рождество

08:59

Два автомобиля столкнулись при развороте на перекрестке в центре Петрозаводска

08:39

В Карелии пересчитали оштрафованных лихачей

08:18

Минфин России: программа «Семейная ипотека» продолжает функционировать в обычном режиме

08:03

В Госдуме предлагают рассматривать претензии к авиакомпании за пять дней

07:44

Жителям Карелии напомнили, как выбрать лыжное снаряжение

07:22

ГАИ Карелии усилит контроль за школьными автобусами

07:04

WhatsApp* могут окончательно заблокировать уже в этом году

06:33

Правительство пообещало активизировать борьбу с киберпреступностью

00:33
В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций
Сегодня 14:21
Их размер увеличится с 1 февраля.

фото: © Столица на Онего

Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, сообщили в Министерстве труда.

Коэффициент индексации составит 1,056, выплаты вырастут на 5,6%. Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году» представлен на общественное обсуждение.

Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 руб.). При рождении второго — семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. (234 321,27 руб.). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — т. е. 963 тыс. рублей (963 243,17 руб.). Это более чем на 51 тыс. больше текущего уровня. Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована, — подчеркнул министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Кроме материнского капитала, почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка. Порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня». Будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%.

