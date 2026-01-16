В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

Их размер увеличится с 1 февраля.

Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, сообщили в Министерстве труда.

Коэффициент индексации составит 1,056, выплаты вырастут на 5,6%. Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году» представлен на общественное обсуждение.

Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 руб.). При рождении второго — семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. (234 321,27 руб.). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — т. е. 963 тыс. рублей (963 243,17 руб.). Это более чем на 51 тыс. больше текущего уровня. Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована, — подчеркнул министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Кроме материнского капитала, почти до 28,5 тыс. рублей вырастет пособие при рождении ребенка. Порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня». Будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%.