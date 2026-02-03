В России пройдет перепись воробьев

В феврале проводится всероссийская перепись пернатых.
С 7 по 15 февраля 2026 года в России состоится ежегодная акция по учету воробьев. Об этом сообщила РИА Новости Анна Мостовая, представитель Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.
Как отметила специалист, перепись проводится два раза в год: в феврале и августе. Февраль выбран потому, что в это время воробьев удобно считать на кустах, где они активно чирикают, но еще не приступили к размножению. В рамках акции будут учитываться численность домовых и полевых воробьев.
По словам Мостовой, во многих странах мира наблюдается резкое сокращение популяции домового воробья. В России точную оценку изменений численности пока дать сложно — для этого необходимы данные многолетнего мониторинга за период не менее 10–15 лет.
Она подчеркнула, что без помощи человека воробьям становится все сложнее выживать. Важные меры поддержки пернатых — забота о местах их обитания и организация подкормки в холодный период. Основу рациона этих птиц составляет просо или пшено. Зимой они также охотно едят нежареные и несоленые семечки подсолнечника, а в сильные морозы могут питаться даже салом, как и многие другие виды птиц, которые зимой держатся рядом с человеческим жильем.
Напомним, 3 февраля отмечается Всемирный день кормления птиц.