В России работников с признаками психических расстройств будут направлять на освидетельствование

Работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если в ходе обязательного периодического медосмотра у них были выявлены признаки психического расстройства.
Теперь медицинская организация, проводящая плановый осмотр работника, при выявлении у него соответствующих признаков должна проинформировать об этом работодателя, согласно новому порядку. Приказ опубликован на официальном сайте. Работодатель, в свою очередь, обязан направить сотрудника на специализированное психиатрическое освидетельствование:
— В случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования, — сказано в документе.Норма развивает положения статьи 220 Трудового кодекса РФ и действующих правил проведения обязательных медосмотров. Она направлена на своевременное выявление психических состояний, которые могут повлиять на способность работника безопасно для себя и других выполнять свои трудовые функции.
Ранее мы сообщали, что диспансеризация в России изменится с 2026 года.