В России раскрыли новую схему мошенничества с микрозаймами

Роскачество раскрыло новую схему оформления микрозаймов на россиян.

В России раскрыли новую мошенническую схему оформления микрозаймов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Роскачество.

В организации выяснили, что мошенники звонят под видом курьеров и просят назвать код из СМС, который приходит якобы от официальных магазинов.

— Под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией, — говорится в сообщении.

Таким образом, жертва сама невольно подтверждает заявку на кредит. Мошенники на эти средства покупают крупную партию товаров в магазине, отметили в Роскачестве.

Там также добавили, что после успешного обмана мошенники могут продавать данные жертвы другим микрофинансовым организациям, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с предложениями кредитов.