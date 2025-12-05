В России распространяется гонконгский грипп A(H3N2)

В России начался сезонный рост заболеваний гриппом. Большинство случаев вызвано вирусом A(H3N2), так называемым гонконгским гриппом.
В настоящее время в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого доминирует вирус гриппа A (H3N2), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна.
По данным специалиста, этот штамм очень близок к вакцинному (прививочному — прим. автора), но отличается несколькими мутациями. Однако, несмотря на наличие некоторых отличий, эффективность прививки против него остается высокой. Лабораторные исследования показывают, что у привитых людей уровень защитных антител, способных нейтрализовать вирус, достигает 80–90%.
Таким образом, вакцинация по-прежнему считается самой надежной мерой защиты от гриппа и его тяжелых осложнений в текущем эпидемическом сезоне, резюмировал Тотолян.
Ранее мы сообщали, что в Карелии завершилась вакцинация от гриппа.