В России расширен список продуктов лечебного питания для детей с редкими заболеваниями

Кабинет министров РФ расширил перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с редкими заболеваниями.

Об этом во вторник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Продолжение борьбы с распространением коронавируса требует от всей системы здравоохранения максимальной концентрации сил и ресурсов, при этом повышенное внимание сейчас необходимо и пациентам с другими тяжелыми болезнями, в первую очередь - детям-инвалидам", - цитирует ТАСС председателя кабмина.

Он объявил, что "правительством принято решение расширить перечень специализированных продуктов лечебного питания, в которых нуждаются дети с редкими заболеваниями". "На следующий год он дополнен 11 новыми продуктами и теперь будет включать 86 наименований", - уточнил Мишустин. По его словам, "эти продукты закупаются за счет средств федерального бюджета, а ребенку-инвалиду будут выдаваться бесплатно по рецепту, который выписывает лечащий врач".