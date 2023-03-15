В России расширили меры поддержки рынка труда

Реформа коснется предприятий комплекса ОПК

Пресс-служба Правительства России на своем официальном сайте рассказала о том, что граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

«Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам — быстрее найти работу», — говорится в сообщении.

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Затраты предприятий на обучение граждан Правительство возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, и переобучении сотрудников промышленных предприятий. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство.

Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.

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