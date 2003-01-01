В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

В обновленный список болезней добавлены психические расстройства и болезни глаз.

С 1 сентября в России расширили список болезней, с которыми нельзя водить машину. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В перечень противопоказаний добавили психические расстройства, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера и другие состояния, при которых у человека нарушено восприятие окружающего мира



Также запрет коснулся людей с серьезными проблемами цветового зрения — тех, кто страдает частичной цветовой слепотой или имеет искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Наличие диагноза не обязательно ознеачает полный запрет на вождение, однако врач обязан оценить, сможет ли человек безопасно водить. Если нет, ему не выдадут или отзовуьт права.