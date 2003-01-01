В России расширили условия для получения ипотечных каникул

Новый законопроект предусматривает увеличение продолжительности кредитных каникул с шести до восемнадцати месяцев и отсрочку уплаты процентов.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности для получения ипотечных каникул семьями с детьми. Согласно документу, будет разрешено брать отсрочку по платежам на срок до полутора лет при рождении второго и последующих детей.
Новые правила позволяют получить каникулы независимо от дохода семьи. Для этого нужно обратиться в банк в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Проценты по кредиту будут начисляться только с седьмого по восемнадцатый месяц действия льготного периода.
По действующим правилам ипотечные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев. Чтобы получить отсрочку, нужно подтвердить тяжелую жизненную ситуацию — например, потерю работы, снижение дохода более чем на 30% или получение инвалидности.
Напомним, ранее сообщалось, что в России могут снизить ставки по семейной ипотеке для многодетных.