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Новости. Общество
16:28, 05 Июня 2018

В России расширили возможности использования материнского капитала

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому материнский капитал может быть направлен на погашение кредитов, которые были выданы до или после получения маткапитала.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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