В России расширили возможности использования материнского капитала

По теме
Загрузка...
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому материнский капитал может быть направлен на погашение кредитов, которые были выданы до или после получения маткапитала.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
30.05.2018, 21:30
29.05.2018, 19:53
31.05.2018, 09:03
30.05.2018, 11:52
29.05.2018, 14:10
Аналитика
04.06.2018 16:02
Политкухня
Секретарь Карельского регионального отделения партии прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.
04.06.2018 14:07
04.06.2018 12:54
04.06.2018 10:10
30.05.2018 10:49
Чтиво
Сегодня 10:00
Без политики
Вспомните сказку про "Страну невыученных уроков" и историю о том, как от запятой в нужном месте зависела жизнь Вити Перестукина. В реальной же жизни мы гораздо чаще сталкиваемся с такими вопросами, от которых зависит наше будущее.
01.06.2018 15:07
01.06.2018 10:29
29.05.2018 14:00
Медиа
01.06.2018 10:20
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии