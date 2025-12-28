В России формируется «белый список» интернет-ресурсов

Минцифры обновило перечень интернет-ресурсов, входящих в «белый список». Сайты из этого перечня остаются доступными для пользователей при введении ограничений на работу мобильного интернета.

В обновлённую версию списка вошли сайты ключевых государственных органов, популярные сервисы, СМИ и предприятия розничной торговли, сообщает «Коммерсант». Среди новых добавлений:



— Государственные и общественные ресурсы: сайт Совет Федерации, информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», «Движение Первых», портал «Объясняем.рф»;



— Компании и сервисы: авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», зарядная сеть «Росатома», hh.ru, каршеринг «Ситидрайв», перевозчик «Деловые Линии», оператор «Мотив»;



— СМИ и развлечения: телеканалы (Первый канал, НТВ, ТНТ и др.), издания («Российская газета», «Ведомости», «АиФ»), онлайн-кинотеатр «Иви»;



— Ритейл: сети супермаркетов «ВкусВилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович», рестораны «Вкусно — и точка».



В Минцифры пояснили, что «белый список» формируется на основе популярности интернет-ресурсов среди пользователей, а также по предложениям федеральных и региональных органов власти и по согласованию с профильными ведомствами.



Предыдущее обновление «белого списка» состоялось 5 декабря 2025 года. Тогда в перечень были добавлены 12 ресурсов, в том числе сайт Банка России, сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик» и онлайн-кинотеатр «Окко». В список уже входят «ВКонтакте», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито», сайты «РИА Новости», «Комсомольской правды», РБК, «Газета.ru», Lenta.ru, сайты органов власти, РЖД, «Почты России» и другие.

«Белый список» интернета — это набор сайтов, онлайн-платформ и приложений, доступ к которым сохраняется в ситуациях, когда основной интернет подвергается ограничениям или отключается. Такая мера направлена на то, чтобы у пользователей всегда была возможность получить доступ к критически важной информации — государственным сайтам, финансовым сервисам, платформам экстренной помощи.

Ранее мы сообщали, что в России частично ограничивают работу иностранных мессенджеров.