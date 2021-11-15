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В России расширят список жизненно необходимых лекарств с 2022 года

Новости. Общество
22:00, 24 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Алпаткин

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Со следующего года в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включат 22 новых наименования.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Всего в обновленном перечне 808 медикаментов», — сообщила пресс-служба правительства.

Новые лекарства в списке предназначены для лечения:

—спинально-мышечной атрофии — рисдиплам;

—рака молочной железы — талазопариб;

—муковисцидоза — ивакафтор+лумакафтор;

—рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод;

—множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид;

—хронического гепатита B — булевиртид;

—туберкулеза легких — деламанид;

—внутрибольничных инфекций — полимиксин В;

—ВИЧ-инфекции — биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, а также доравирин+ламивудин+тенофовир.

Кроме того, для пяти ранее попавших в ЖНВЛП препаратов добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

Этим же распоряжением расширили перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

«Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета», — отметили в пресс-службе кабмина.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Лекарства ЖНВЛП также выдают льготникам по рецепту лечащего врача — поэтому чем быстрее они появляются в этом списке, тем доступнее становятся для пациентов.

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