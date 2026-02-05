В России рассказали, нужна ли в автомобиле аптечка

С 1 сентября 2023 года наличие аптечки перестало быть обязательным требованием для эксплуатации автомобиля, а штраф за её отсутствие отменён.
Соответствующее требование было исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
Ранее же за отсутствие или просроченную аптечку водителю мог грозить штраф в размере 500 рублей, а эксплуатация автомобиля без неё была запрещена.
Изменения в правилах вступили в силу 1 сентября 2023 года. С этого момента проверка наличия аптечки и огнетушителя сотрудниками ГИБДД в рамках технического осмотра или остановки транспортного средства больше не проводится.
Несмотря на отмену юридической обязанности, Нечаева советует автомобилистам иметь в машине укомплектованную и актуальную аптечку. Это необходимо для возможности оказания первой помощи в дорожной ситуации до приезда медиков.