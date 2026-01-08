В России в 2026 году в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребёнком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо лимитов и ограничений.

С 1 января 2026 года вступил в силу федеральный закон, который отменяет действовавшее ранее ограничение на включение периодов ухода за ребёнком в страховой стаж для пенсии. Теперь сроки ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет будут засчитываться без каких-либо лимитов, сообщает Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребёнком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Ранее в страховой стаж включалось не более 6 лет в общей сложности (что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми). Теперь периоды ухода за каждым ребёнком будут учитываться полностью.

Для женщин, родивших двойню, тройню и более детей, периоды ухода за каждым из них будут учитываться при расчёте стажа отдельно и суммироваться.

Гражданам, которые выйдут на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды будут зачтены автоматически.

Остальным необходимо подать заявление на перерасчёт. Это можно сделать через клиентские службы Социального фонда России или с помощью портала Госуслуги.

По предоставленным данным на конец ноября 2025 года, число многодетных семей в России выросло за год на 8,8% и составило около 2,89 млн, в них воспитываются более 9,2 млн детей. В 2025 году Государственной Думой было принято 9 законов в сфере демографии. Ещё 8 — направлены на охрану здоровья.

Ранее ежемесячные выплаты семьям с детьми в 2026 году будут рассчитываться исходя из нового размера прожиточного минимума.