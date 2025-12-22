В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

Ежемесячные выплаты семьям с детьми в 2026 году будут рассчитываться исходя из нового размера прожиточного минимума.

Размер ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году составит от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей в зависимости от дохода и нуждаемости семьи, сообщает «Риа Новости» со ссылкой на слова депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Говырина:



— при выплате в 50% прожиточного минимума — 9 185 рублей;



— при 75% — 13 778 рублей;



— 100% — 18 371 рубль.

Размер выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году составит 18,9 тыс. рублей. При этом для детей величина прожиточного минимума будет равна 18,4 тыс. рублей, а для трудоспособного населения — 20,6 тыс. рублей.



Таким образом, общий диапазон выплат для семей с детьми составит примерно от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц. Точный размер пособия для семей будет зависеть от конкретной ситуации.

Ранее мы сообщали, что с 2026 года пенсионная соцдоплата в Карелии будет приходить вместе с пенсией.