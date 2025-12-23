В России рассматривают снятие запрета на добычу краснокнижного онежского лосося

Промысел онежского лосося в России могут возобновить после успешных результатов по восстановлению его популяции.

В России рассматривается возможность возобновления промысла онежского лосося, включённого в Красную книгу. Эта тема стала одной из ключевых на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, пишет «Российская газета».

— Атлантический лосось — ценная рыба. В ХХ веке его запасы в Онежском озере резко сократились: если в 1930–1960-е годы среднегодовые уловы составляли около 7,8 тонны, то к началу 1970-х годов они снизились до 700 кг. В 1993 году промысел был полностью закрыт, а вид включён в Красную книгу России. Искусственное воспроизводство озёрного лосося началось в 1977 году. В результате работы рыбоводных заводов шуйская популяция была восстановлена и в 2005 году исключена из Красной книги РФ. С 2011 года было организовано любительское рыболовство лосося Онежского озера. Однако в 2020 году вид вновь получил охранный статус, — говорится в публикации издания.

Как пояснил председатель «Союза рыбопромышленников Карелии» Илья Раковский, меры по сохранению озёрного лосося оказались весьма эффективнами. Объёмы выпуска молоди в 2024–2025 годах существенно выросли, превысив 170 и 220 тысяч экземпляров соответственно. При этом для устойчивого восстановления популяции в течение шести-семи лет требуется ежегодный выпуск около 340 тысяч двухлетних особей.

Минувшей осенью профильные специалисты утвердили программу по восстановлению численности этой ценной рыбы. Её реализация должна обеспечить устойчивый рост популяции и создать основу для будущего рационального использования запасов онежского лосося.