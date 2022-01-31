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В России растет число госпитализаций ковидных больных

Новости. Общество
13:07, 01 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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За сутки рост числа госпитализаций пациентов коронавирусом в России составил более 90 процентов.

По данным оперштаба по борьбе с коронавируной инфекцией на 1 февраля в стране за сутки количество госпитализаций составило 17 487 человек. Это на 92,4% больше по сравнению с 31 января.

За сутки выявлено 125 836 новых случаев COVID-19, выписано в связи с выздоровлением 40 301 человек, что на 33,8% больше по сравнению с предыдущим днем.

Зарегистрировано еще 663 летальных исхода от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 февраля остаются 3 310 947 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 11 986 913 инфицированных, выздоровели 10 288 582 пациентов, умерли 332 012 человек.

Ранее сообщалось, с начала года в республике впервые зарегистрировано 764 инфицированных за сутки.

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