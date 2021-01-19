В России растет количество смертей от COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 597 смертей пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 21 152 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 633 952 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 027 316 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 25 290 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 597 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 67 220 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 97,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 320 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 20 января остаются 629 145 человек.