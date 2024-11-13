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В России в следующем году появятся 13 новых автомобилей

Новости. Общество
20:30, 16 Ноября 2024
фото: © P. K. Picture world / unsplash

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На российском рынке в следующем году ожидается появление 13 новых моделей автомобилей разных классов.

В следующем году в России появятся 13 новых моделей автомобилей, разработанных и произведенных в нашей стране. В их числе новый рамный внедорожник, несколько моделей фургонов, грузовиков и автобусов. В перспективе в России начнется производство гибридных и электрических моделей, пишут о будущих автоновинках «Известия».

В 2025 году автопроизводитель «Соллерс» начнет производство в России полноразмерного рамного семиместного внедорожника собственной разработки, заявил генеральный директор компании Николай Соболев. 

А на производственной площадке компании в Елабуге начнется производство семиместного минивэна Sollers SP7. 

В сегменте легких коммерческих моделей в линейке «Соллерс» появится обновленный фургон Atlant с новой внешностью и интерьером. Помимо этого, автомобиль получит автоматическую коробку передач. Ориентировочно такие «Атланты» появятся в продаже в конце весны. 

Также на конвейере завода в Елабуге весной будущего года появится небольшой развозной фургон SF1 с 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. В его основе лежит китайский JAC Refine М3.

Помимо производственной площадки в Татарстане, новые модели автомобилей в следующем году начнут выпускать на заводе в Ульяновске, отметил Николай Соболев. Вдобавок к уже собираемому там утилитарному пикапу ST6 в январе 2025 года начнется выпуск более престижной модели ST8 с 136-сильным турбодизелем, а в июле — стоящего еще на ступеньку выше пикапа ST9, оснащенного двухлитровым бензиновым мотором мощностью 231 л.с.

Кроме двух пикапов, в Ульяновске в ближайшее время начнется также выпуск новой модификации легкого грузовика Argo с двухрядной кабиной и удлиненной примерно на полметра рамой. Такая версия машины адресована в первую очередь сотрудникам коммунальных и сервисных служб, отмечают в компании.  

Также в прошлом месяце в Ульяновске началось производство грузовиков Sollers TR. В течение следующего года здесь будет налажена сборка пяти модификаций этих машин полной массой 3,5–18 т.

Завод УАЗ, также входящий в «Соллерс», показал новую модификацию УАЗ «Профи». Машина получила турбодизель объемом 2,0 л, мощностью 136 л.с, который сочетается с новой шестиступенчатой механической трансмиссией. Представители компании рассказали, что в скором времени такой же мотор и коробка передач появятся и на автомобилях УАЗ «Патриот».

На еще одном заводе компании во Владивостоке в сентябре стартовало производство туристических и междугородных автобусов Sollers SA6 и SA9. Также в скором времени намечено наладить выпуск низкопольного городского электробуса Sollers SE9 с запасом хода в 250 км и школьного автобуса с капотной компоновкой.

Расширение «Соллерсом» собственной модельной линейки и выход в новые сегменты автомобильного рынка — это безусловный плюс для конечного потребителя, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

"В условиях ограниченного предложения это дает покупателям возможность выбора. Важно, что компания, заключив лицензионные соглашения с партнером, нашла модель бизнеса, которая в меньшей степени подвержена внешнему санкционному давлению. При этом упор на развитие собственной автокомпонентной базы позволяет не зависеть от иностранных поставщиков необходимых узлов и агрегатов, — цитируют эксперта «Известия».

По мнению Игоря Моржаретто, если компании удастся осуществить все планы, то в обозримой перспективе она вполне может стать крупнейшим отечественным автопроизводителем в различных сегментах автомобильного рынка.

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