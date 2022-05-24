В России разработают этические стандарты поведения судей в соцсетях

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов отметил, что «это позволит в будущем избежать многих спорных моментов».

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов поручил разработать этические стандарты поведения в соцсетях для судей. Об этом информирует ТАСС.

«Судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве. В связи с возникновением сложностей и вопросов, связанных с ведением судьями социальных сетей, прошу комиссию Совета судей по этике разработать рекомендации, этические стандарты поведения в соцсетях, дополнив ими Кодекс судейской этики. Это позволит в будущем избежать многих спорных моментов», — сказал Момотов на заседании Совета судей РФ.

Он отметил, что совет не стремится таким образом ограничить судей. «Мы полагаем, что такие стандарты должны помогать судье в выборе того или иного поведения, без опасений быть привлеченным к ответственности», — добавил глава Совета судей.