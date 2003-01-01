РЕКЛАМА
В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных
Сегодня 00:10 Общество
Минприроды России выступило с инициативой на законодательном уровне закрепить правила учета и идентификации домашних животных.

фото: Столица на Онего

Согласно проекту поправок, в закон «Об ответственном обращении с животными», обязательной маркировке в первую очередь подлежат все собаки. Для кошек, хорьков и прочих питомцев регистрация будет добровольной.

Суть предложения в следующем: владельцы должны будут зарегистрировать питомца в единой системе и выбрать для него один из способов маркировки — вживление электронного чипа или использование информационного ошейника. Это, по мнению ведомства, поможет бороться с проблемой бездомных животных и упростит возврат потерявшихся питомцев хозяевам.

Реализация инициативы потребует от владельцев финансовых затрат — ориентировочная стоимость процедуры составляет 2490 рублей за одно животное. Если законопроект будет принят, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

