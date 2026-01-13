В России разработан первый национальный перечень причин смерти, которых можно было бы избежать

Группа ведущих экспертов и врачей Минздрава разработала первый национальный перечень причин смерти, которых можно было бы избежать.
В список вошли 147 заболеваний и состояний, включая COVID-19, осложнения при беременности, туберкулёз, болезни сердца и рак лёгких.
Такой подход позволит оценить, насколько эффективно работает система здравоохранения. Если люди умирают от болезней, которые можно предотвратить или вылечить, это указывает на слабые места, куда нужно направлять ресурсы. Об этом рассказал сайт Медвестник.
Все причины разделены на две группы: те, что можно предотвратить профилактикой (например, вакцинация, здоровый образ жизни), и те, что можно предотвратить лечением (своевременная медицинская помощь).
Например, половину смертей от туберкулёза можно избежать профилактикой, а другую половину — лечением.
Методика учитывает возраст: верхняя граница предотвратимой смертности установлена на уровне 78 лет.
Теперь у России есть научно обоснованный инструмент, который поможет более целенаправленно сохранять жизни.
