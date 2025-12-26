В России разработан препарат для лечения болезни Паркинсона

Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать его доклинические исследования.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
— Центр разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования, — завила Голикова.
Сообщается, Голикова в четверг провела заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы.
По словам Голиковой, у центра также есть перспективные наработки для создания эффективных и безопасных генотерапевтических препаратов, включая инновационные методы лечения спинальной мышечной атрофии. Заседание было посвящено обсуждению предварительных итогов работы центров геномных исследований мирового уровня за год и планам работы совета на 2026 год.
Доклинические исследования проводятся на стадии разработки медицинского препарата, подразумевающей исследование на животных или клетках и (или) тканях. Они не предполагают исследование с участием людей.
На сегодняшний день болезнь Паркинсона считается неизлечимым нейродегенеративным заболеванием. Существующие методы терапии направлены преимущественно на облегчение симптомов.
Ранее мы сообщали, что учёные впервые полностью победили деменцию.