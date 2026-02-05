В России разработана и готовится к выпуску собственная вакцина от ротавируса

Разработанная отечественная вакцина против ротавирусной инфекции готовится к промышленному выпуску.
Российская вакцина против ротавирусной инфекции, поражающей в основном детей раннего возраста, завершила этап разработки и готовится к промышленному выпуску. Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на выступление которой ссылается ТАСС.
— Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску, — сказала она.
Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что благодаря успехам отечественной фармацевтической промышленности весь Национальный календарь профилактических прививок в Российской Федерации на текущий момент полностью обеспечен российскими вакцинами. Разработка собственной вакцины против ротавируса завершает эту важную работу по импортозамещению в сфере иммунопрофилактики.
Ротавирусная инфекция является одной из наиболее распространённых причин тяжёлой диареи и обезвоживания у детей во всём мире. До сих пор в России для вакцинации против этого заболевания использовались исключительно зарубежные препараты.
